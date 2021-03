Tehnika lühiuudised

Saksamaal ja Jaapanis asuti elustama «Ahvide planeeti»

Max Plancki molekulaarse rakubioloogia instituudi ja Jaapani katseloomade keskinstituudi õpetlased suutsid paigutada inimese ajukasvu eest vastutava geeni marmoseti (primaadiliik) loote genoomi. ARHGAP11B nimeline geen on mänginud olulist rolli ka inimese arengus ning arvatakse, et inimaju käärulisus, millega kaasneb ajukoore suurem pind, on algselt põhjustatud just ajukoe kasvust kolbas, millesse see ära ei mahtunud. Selles olukorras «volditigi» aju käärulisemaks. Juba eelmise aasta suvel ajakirjas Science avaldatud artiklis viidatakse, et sel moel kasvas marmoseti ajukoore osakaal. Inimestel moodustab ajukoor märkimisväärse osa ajust.