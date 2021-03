Vabariigi sünnipäeva eelõhtul ütles peaminister Kaja Kallas, et viirusega võideldes peame kaitsma ka nähtamatuid ohvreid – neid, kelle sotsiaalne turvalisus on ohus, kelle koduseinte vahel peitub vägivald, kelle vaimne tervis on kannatanud ja kelle haridusteel on tekkinud lüngad. Mõlemad valitsused on vältinud pärast eelmist kevadet uuesti rangete piirangute kehtestamist, põhjendades seda suurte eelarveliste kulude, majanduslike kaotuste ning sotsiaalsete ja vaimse tervise kahjudega. Tõesti, ränkade piirangute mõjul katkevad sotsiaalsed kontaktid, kasvab ettearvamatus ja majanduslik ebakindlus, tõuseb stressitase ja kannatab turvatunne. Selle mõjul süveneb ühiskonnas läbivalt vaimse tervise probleemide oht. Kuid lisaks karmidele piirangutele on sama mõju ka viirusel endal, kui see meie keskel laialdaselt vohab.