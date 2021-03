Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul tunnetavad nad teravalt, et nende jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees/

Väiksemad kodumaised pangad on vaid mõne aastaga teinud võimsa kasvu. Eriti paistab see silma laenuturul, kus kahe aastaga on kodumaiste pankade turuosa eluasemelaenude arvestuses kasvanud üle nelja korra ja ettevõtete pikaajaliste laenude arvestuses üle viie korra.