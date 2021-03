Euroopa ravimiameti riskihindamise komitee on seisukohal, et vaktsiini ohuhinnang ei ole praegu muutunud, vaktsineerimisest saadav kasu Covid-19 vältimisel on suurem kui võimalikud riskid ja vaktsiini kasutamist võib jätkata. Praegu ei ole viiteid, et trombijuhud olnuksid põhjustatud vaktsineerimisest. «Praegu teadaolevad andmed osutavad, et tromboemboolia esinemissagedus vaktsineeritud inimeste seas ei ole kõrgem kui üldpopulatsioonis,» teatas ravimiamet. PM