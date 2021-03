Putuksilmne megapiksliralli

Viimastel aastatel on nutitelefonide megapiksliralli paisu tagant lahti pääsenud. Nutiseadmete tippu kuuluvad kaamerad on ületanud isegi 100 megapiksli maagilise piiri. Nutiseadmetesse pandud kaamerate arengu taga on põhimõte, mida evolutsioon on putukate silmade kujundamisel kasutanud juba miljoneid aastaid.

Pikslid pakuvad detaile

Putukate valmikutel on suured liitsilmad, mis koosnevad paljudest valgustundlikest elementidest – ommatiididest. Iga ommatiidi ees on kumer läätselaadne moodustis ja seda läbinud valgus liigub üksnes sellesama ommatiidi alusel oleva fotoretseptorini. Üsna samamoodi on ehitatud ka meie fotoaparaatide sensorid, kus iga piksli ees on miniatuurne lääts, mis suunab valguse üksnes tema all olevale valgustundlikule elemendile. Kui võrrelda putuka liitsilma fotokaameraga, siis kaamera sensor on nagu silm, ommatiid aga on üks piksel.