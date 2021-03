Peainspektor Armand Gamache’il ja tema abikaasal Reine-Marie’l on huvitav teise jõulupüha traditsioon, nimelt pakivad nad endale kaasa piknikueine ja veedavad päeva mõrvaosakonnas, lugedes lahendamata mõrvade toimikuid. Üllatuslikult on nende seas ka värske juhtum, kodutu naise mõrv. Asitõendite kastist tuleb välja luuleraamat peakirjaga «Mul on kõik HÄSTI», sees pühendus «Sa haised. Armastusega Ruth», autor on Gamache’ile tuttav ühest tema varasemast juhtumist, mis leidis aset Kolme Männi külas.