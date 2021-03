Heidi Sarapuu uuslavastuse «Kriuh-va-tšiuh!» tegevuspaik on Estonia teater 1925. aastal, Estonia Seltsi 60. sünnipäeva tähistamise aegu. Hämmastav, et see on juba kaheteistkümnes estoonlastele keskenduv Variuse lavastus. Esimene oli «Paul Pinnat otsimas» aastal 2003.