Klaasikunsti kõrgmäestikud ja ideaalmaastiku tardumus materjalis

Mõnikord võib vaade stuudioaknast mõjutada loomingut enamgi kui kunstivoolud ja materjaliuuringud. Lihtsurelikuna näitusel jalutades oli tunne nagu aurikul jäämägede vahel, pardalt on võimalik imetleda valguses sillerdavate mägede puhast majesteetlikku ilu. Kuid tark teab, et see on pelgalt killuke tervikust, suurem osa mäest on veepinna all. Just sinna tahakski sukelduda, et mõista paremini selle tipu kujunemise lugu.

Kuna kunstnik on loonud peamiselt sotsiaalmeediaeelsel ajastul, siis veebiotsingud mind ei aita… Õnneks on mõni jälg Rahvusringhäälingus (aitäh Reet Linnale ja Kat­rin Viir­palule!), tänu millele pole tahavaatepeeglis vaid tühjus. Tänu­väärselt saab selle näitusega eritabane peatükk Eesti tarbekunstiloost jäädvustatud ja järgmistel mägironijatel lihtsam.

Füüsilise keha andmine illusoorsele

Tiina Sarapu. FOTO: Meelis Mikker

Tiina Sarapu

klaasikunstnik

Mina näen Ivo tegevust klaasikunstnikuna kui illusoorsele füüsilise keha andmist. Ta justkui rebis irreaalsuse mittemaisest maailmast maisesse. Lisaks materjali optilisele lummusele ja ebamaise kohalolule on Ivo töödes ka hullus, pöörasus ja jõud. See viimane on ilmselt eriti selgesti mõistetav neile, kes ka ise on käiade ja saagide mürinas, pealevoolavas vees ja lihvimispurus klaasiga jõudu katsunud. Tema tehtu räägib võimsast tööst, aga ta ise lihtsalt järgnes oma kutsele.

Kui rääkida füüsilisest tööst, siis on mõiste «külmtöötlus» hea sõna, mis Ivo tööde puhul lisaks täiuseni viidud lihvimisele ja poleerimisele sisaldab ka isikupäraseid töövõtteid. Kõige tuntumad on ehk tema lehtklaasikihtidest kokku liimitud objektid. Liimimisele on sageli eelnenud klaasi- või peeglikihtide kujundamine söövituse, trüki, vabagraafika, maali ja muude võtetega.

Mulle isiklikult meeldivad tema töödest väga «Faasid». Need on apelsini- või õunasektoreid meenutavad vormid, kumerapõhjalised, justkui kiikuvad objektid. Osa neist on jõuliselt kirevad, osa killulised, osa ülilihtsad. Sobib, kui neid töid on hulgakesi koos – see on kooskõlas Ivo olemusega – rikkalik ja mänguline.

Ivo näitas, et kõik on võimalik. Ta näitas, et maailm on avaram, kui arvata oskame, ta näitas, et ka kõige lihtsama materjaliga (lehtklaas) oli nõukaaja piiratud tingimustest võimalik välja murda, et oma kutsele järgneda ja sellelt teelt mitte kõrvale kalduda.