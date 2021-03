2019. aasta suvel mõrvaga kulmineerunud afääris rullub uurimisdokumentide põhjal lahti lugu, millesarnaseid tunneme ehk Venemaa populaarsetest draamafilmidest, kus osalisteks vanad bemarid, grupeeringud, katusepakkumised ja omavahelised füüsilised arveteklaarimised. Muidugi on Tartus toimunu mõõtkava oluliselt pisem ja rahasummad pea olematud. Selline elustiil näib tunduvat kriminaalasjas tunnistusi andnud noortele, kellest enamik on millenniumi-lapsed, verinoored täiskasvanud või suisa alaealised, pigem veidi romantiline, äge. Aetakse «kasjakke», «pannakse koos jooki» ja klatitakse venelastega võlgu. Seekord aga nihutati piirid äärmustesse.

Sündmusteahel algas jaanilaupäeval, kui seltskond noori kogunes hiljem tules hukkunud Kaspari vanaema talus. Kaspar oli vanaema juurde kolinud aasta eest, et Lähtel kooli minna, ja sealt oli see mugavam kui ema-isa juurest. Samuti sai sõprade sõnul hea südamega Kaspar siis oma vanaema maatöödes aidata, sest vanaema elas maal üksinda. Jaanipäevapeol tehti lõket, grilliti ja joodi ohtralt. Kuigi vanaema teadis, et osalt alaealised noored lõkke ääres viina viskavad, ei olnud tal sinna enda sõnul suurt parata. «Mis minu jutt seal aitas. See jaanipidu oli ka niimoodi, (Kaspar – toim) ütles, et tema kutsub neli poissi. Noh hea küll, neli poissi, aga pärast oli mingi terve kamp kohal ja mis nad siis kõik seal tegid,» on vanaema kohtus meenutanud.