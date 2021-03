Eesti valitsust koroonakriisis nõustava teadusnõukoja liige Andero Uusberg on seal olnud alles mõne kuu, kuid ilmselt on see aeg 40-aastasele eksperimentaal­psühholoogile olnud väga töötihe ja erakordselt vastutusrikas. Kuidas rahvas epideemia üle elab, mis muutub meie hinges ja teadvuses, kui peame kuude viisi elama isoleeritult, kuidas end kokku võtta ja hoida oma lähedasi ning mida võime kõigest sellest õppida, sellest rääkisime eelmisel nädalal. Psühholoogia on ühes meditsiiniteadmistega tõusnud teravalt päevakorda, seepärast pole ime, et Postimehest võib Andero Uusbergi vastuseid lugeda sel nädalal teist korda. Kolmapäevasest, 10. märtsi Postimehe Fookusest leiab tema vastused Kadri Tammepuu küsimustele vaktsineerimise kohta.