Haigekassa katseprojekt tekitab perearstide seas segadust

10. märtsi hommikul üllatas perearste haigekassa e-kiri, kus anti teada, et nädalavahetusel on võimalik üleriigilise digiregistratuuri (ÜDR) katseprojekti raames vaktsineerida 6000 AstraZeneca doosiga 65–69-aastaseid inimesi. Perearstid said teada, et projektis osalevad mõned suuremad haiglad ja Qvalitase arstikeskus ning ka perearstid võivad liituda, kui annavad endast teada hiljemalt kella 13.00ks. Järgmise kirjaga muudeti see aeg 16.00ks ning lisati, et kes on valmis pühapäeval vaktsineerima vähemalt 200 inimest, kuid ei vaja sealjuures ÜDRi abi, peaksid sellest ka samaks ajaks teatama.