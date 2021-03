Perearst: vaktsiinitahtjate arv muudkui kasvab, keeldujaid on aina vähem

Muidugi teeb, eks me oleme murelikud olnud juba eelmisest aastast alates, kui koroona üldse meieni jõudis. Vahe on selles, et aasta tagasi, kui see olukord oli meie kõigi jaoks täiesti uus, siis me töötasime justkui usus ja lootuses, et see läheb kohe mööda. Me mobiliseerisime ennast, olime eesliinikangelased, võtsime ennast kokku ja siis, mulle tundub, oli sellega natuke lihtsam toime tulla kui praegu.