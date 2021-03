«See asi lonkab mõlemat jalga. Ja üks käsi ei tea, mida teine teeb»

«Haigekassast tuli 4. märtsil korraldus tellida Mooste lasteaednikele vaktsiinid. See oli AstraZeneca vaktsiin, seda saadetakse saja doosi kaupa. Lasteaednikke on 11, mul oli õrn lootus, et lisaks lasteaednikele õnnestub süstida ka nimekirjas olevaid alla 70-aastasi, kes krooniliste haiguste tõttu on riskirühmas. Järgmisel päeval tuli teade, et tellitut ei saa. Mingit põhjendust ei olnud. /jätkub/