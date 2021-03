Välismaa mees lammutab Valga depressiooni

Tellijale

See paratamatus, et Tallinn nagu suur tolmuimeja Eestist inimesi kokku imeb, tõi pähe küsimuse, mida siis kohalik omavalitsus saab teha linnaruumiga, et inimesed nii palju ära ei koliks.

Ta alustas sõnastamisest, sest tihti ei julge väikelinnad oma probleeme üldse kirja panna. Kohalikele poliitikutele valus teema, raske on tunnistada, et midagi on valesti.

Nii on Tintěra hinnangul väikelinnadel tavaliselt kombeks oodata, et linna kõrvale kerkiks suur tehas, kus inimesed saaks tööd, elu läheks õitsema. Aga see tehas võib jääda tulemata, ja kui ta ka tuleb, võib minna sama kiiresti kui tuli, kui mingit toetusmeede otsa saab.