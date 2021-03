See juhtus täpselt aasta tagasi. Mu lähikondne oli käivitanud veebruari algul Tartus Aparaaditehases klubi ning esimesele suurele sündmusele, mis oli kavandatud 13. märtsiks, pidi tulema ligi tuhat inimest. Aga samal hommikul saabus uudis, et Eestis hakkas kehtima eriolukord, ning pidu tuli päeva pealt ära jätta. Ja üldse klubi kinni panna. Aga rent ootas tasumist, kommunaalkulud maksmist. Kuna eelmisel, 2019. aastal majandustegevust polnud, ei olnud lootust ka valitsuse abimeetmetele. Naispool perest, kus on kaks last – üks käib algkoolis ja teine lasteaias –, töötab iluteeninduses, mis sai samuti eriolukorras tugevasti pihta. Ent vastsoetatud korteri laen ootas pangas maksmist.