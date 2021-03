Juurikas. Teekond mehelikkuse keskpunkti

Tere, mehed! Mina olen Jesper Kummiparve, väemees ja koolitaja. Ma räägin teile, kuidas üles leida mehelikkuse keskpunkt, kuidas seda arendada ja tugevdada. See on pikk teekond. Mina olen teejuht sellel rännakul.

Mehelik mees on julge. Julgele mehele meeldib riskida, nihutada piire, väljuda mugavustsoonist, panna ennast proovile. Julgust on vaja praktiliselt igal hetkel. Näiteks mina söön praegu salatit, mille «kõlblik kuni» oli üleeile. Teie igaks juhuks ärge seda harjutust proovige. See on karm test, mis pole mõeldud algajatele.