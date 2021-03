Mäletan, et kui lugesin 1990. aastatel teaduste akadeemia teaduslikus raamatukogus ajalehest mõnda Kivirähki lugu, näiteks professor Koti jaburatest seiklustest maarahva hulgas, siis pidin tihtipeale raamatukogu lugemissaalist kiiresti välja jooksma, sest ei suutnud lihtsalt naeruga toime tulla ja akadeemikud (ehk oli nende hulgas ka professor Kott ise?) vaatasid mind võrdlemisi kurjalt.

Pean tunnistama, et võtsin Kanguri raamatu kätte teatava eelarvamusega, et tegemist on mingisuguse pseudoajaloolise romantilise teosega nn eesti viikingite toonasest elust. Seda näis kinnitavat ka Albert Gulki tehtud kaanepilt, kus karvane vägilane suudleb mingisugust blondi missi. Nende taga olevast viikingilaevast passivad seda aga sarviliste kiivritega sõdalased justnagu mingi arhailise motoklubi esindajad oma suvisel üle-eestilisel kokkutulekul.