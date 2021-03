Kunstnik, kes valis Roosiaia asemel tänava

Mida teeb kunstnik ajal, kui kõik galeriid on taas kinni pandud? Sten Eltermaa (sünd 1986) astus paar ööd tagasi oma Tondi kandi kodust välja, kaasas plakatirullid. Iga plakat oli erinev ülesvõte Molotovi kokteilist, sümbolist, mis Eltermaad juba kaua paelunud; igale fotosuurendusele oli käsitsi kirjutatud peale märkus «vihakõne eelnõust». Oli pime, jää ragises jalgade all.

Tegelikult olid töö mõeldud septembris 2021 toimuva isikunäituse üheks osaks, kuid sisehääl sosistas, et tolle aja peale on see teema juba möödas, lootusetult hapuks läinud; et kui ei teosta seda ideed ära nüüd, siis jääbki tegemata.