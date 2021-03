Olen mõelnud, et kui ­kuldkala annaks võimaluse ­külastada vabal valikul kümmet mine­vikus toimunud teatrietendust, kulutaksin neist maagilistest ­piletitest neli ilmselt Hommikteatri töödele. Miks just neli? Sest rohkem lavastusi see ­alla nelja aasta ­tegutsenud teater ei teinudki. Esimene neist esi­etendus täna, 13. märtsil ­täpselt sada aastat tagasi hommikul kell 11.