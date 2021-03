Omski eesti keele õppijad 2019. aastal. Keskel valges T-särgis Ivan Ubaleht. Temast paremal seisab õpetaja Vladimir Tugeus. Vasakult teine on Irina Demeško, kolmas on Olga Jaakson ning neljas Aleksandr Sapogov. Ülejäänud enam eesti keele loengutes ei käi. Paremalt esimene on tollal Omskis vene filoloogiat vahetustudengina õppinud Hanna Tammik. FOTO: Erakogu