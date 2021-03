Tesla uus reaalsus: tekkimas on konkurents

Tesla juht ja suuromanik Elon Musk oli esimene, kes tõestas kümmekond aastat tagasi, et on võimalik toota elektriautosid, mida kliendid ka soovivad, ning on sellest ajast alates hoidnud sisulist monopoli elektriautode turul. Nüüd on aga kultusautode tootjale tekkinud reaalne konkurents.