Börsil oldud 35 aastaga on tarkvarafirma teinud läbi üheksa aktsiajagamist (splitti), mis tähendab, et ühe aktsia vastu on antud mitu uut. Neist üheksast seitsmel on iga aktsia kohta antud üks lisaaktsia ning kahel korral kahe aktsia kohta üks uus. Tänu neile splittidele oleks 35 aastat tagasi 50 aktsiat ostnud investoril tänaseks neid kokku 14 400, mille väärtus oleks täna 3,37 miljonit dollarit.