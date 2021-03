Intervjuu tegemise üks põhjuseid oli vast ka see, et Harry ja Meghan sõlmisid Netflixiga väidetavalt 100 miljoni dollarilise lepingu ja hakkavad sinna «sisu» tootma. Laiemaks dramaatiliseks taustaks, et Harry ja Meghani tee läks kuninglikust perest lahku ning nad jäid n-ö vihma kätte – ilma vastavatest privileegidest ja ka kohustustest.