Orbán kasvas üles protestantlikus peres ja on kalvinistide koguduse liige – sellesse protestantismi harusse kuulub kümnendik ungarlastest. Külas üles kasvanud ja Székesfehérváris õppinud noormehe idealistlikud kommunistlikud vaated muutusid sõjaväes.

Orbán on öelnud, et ainus põhjus, miks ta otsustas astuda Eötvös Lorándi ülikooli õigusteaduskonda, oli pragmaatiline: ta teadis, et nõrga tulemusega ajaloos ja ungari keeles ta teistesse teaduskondadesse sisse ei saaks. Orbán sõnul ei olnud ta sidemed ülikooliga tugevad ja ta veetis aega mujal.