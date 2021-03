Eeskätt ootasid rahaturud kinnitust, et EKP äärmiselt soodus rahapoliitika jätkub ja laenuraha kallimaks ei muutu. Selle nad ka said. EKP küll ei muutnud oma intressimäärasid ega suurendanud võlakirjaostuprogrammide mahtu ega pikkust, kuid teatas, et kavatseb kasvatada ostude tempot.