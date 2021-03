Sakslased vaevad alternatiive konservatiivide võimule

Kui varem aitas 16 aastat kantsleritoolil istunud Angela Merkeli populaarsus kogu CDUd, siis üha kasvav rahulolematus pikalt kestnud piirangute ja uimase vaktsineerimistempoga ning paljastused, et konservatiivide parlamendisaadikud on pandeemia pealt teeninud suuri summasid, on tähendanud, et alates jaanuari keskpaigast, mil Armin Laschet partei etteotsa valiti, on CDU kaotanud arvamusküsitlustes viie-kuue protsendi jagu toetajaid.