Pirko Konsa: tasuta ühistranspordi viletsus

Riigikontrolli auditi kriitilised järeldused tasuta ühistranspordi kohta ei olnud üllatuseks. Kui teenus on kehv, siis ei soovita seda kasutada isegi tasuta. Tunnistame endale ausalt – ühistransport, mida me täna kasutame, on pärit eelmisest sajandist ja vajab tõsiseid reforme. Vajame eelkõige paremini korraldatud, paindlikumat ja keskkonnasõbralikumat, mitte tasuta teenust.

Ja nii nagu tänases võitluses viirusega peaks riik õppima erasektoriga paremini koostööd tegema, et leida kiireid ja hästi toimivaid lahendusi, tuleks seda teha ka ühistranspordis. Meil on mitmeid ettevõtteid, kes on selles vallas maailma esirinnas ja kellel kindlasti on häid kogemusi ja tahet muutustele kaasa aidata. Maailma praktika õpetab, et kui teenus on kvaliteetne, on inimesed valmis selle eest maksma, ning soovitud sihtgruppidele saab alati soodustusi teha. Suurem piletitulu omakorda võimaldaks pakkuda kvaliteetsemat ja inimsõbralikumat teenust.