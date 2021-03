See tähendab, et uues ELi eelarves on kogu Rail Balticu 2026. aastaks valmis ehitamiseks vajaminev summa – 1,4 miljardit lisaeurot Euroopa ühendamise fondist – Baltimaadele kõrvale pandud. Eestil, Lätil ja Leedul pole vaja muud kui ehitada ja kui mingi järgmiseks lõiguks raha vaja, Brüsselisse teada anda.