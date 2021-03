Teise koroonalaine ajal kasvas nakatumine eelkõige hoolekandeasutustes, lausa kolm korda võrreldes esimese lainega. «Sellest ka suurem suremus,» selgitas terviseameti meedianõunik Merilin Vernik Postimehele veebruarikuu seisu. Koroonaviiruse tagajärjel surnud inimeste keskmine vanus on 80 eluaastat ning nad kuulusid riskirühma. Terviseameti kommunikatsiooni juht Imre Kaas selgitas, et pärast hooldekodudes toimunud vaktsineerimisi on hospitaliseeritute seas valdavalt kodust haiglasse toodud inimesed.