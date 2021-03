Maailma avalik arvamus on jagunenud kaheks selle üle, kuidas tulevikus praegust aega meenutatakse. Ühtede meelest tuntakse imetlust, et vaktsiin leiutati loodetust palju kiiremini. Teiste arvates läheb ajalukku eelkõige mannetus selle jagamisel.

Eesti puhul on kiusatus seletada praegust olukorda valitsuste vahetusest tingitud segadusega. Ent see puudutaks üksnes nakatumise (mitte)peatamist. Pealegi ei viiks kohalike piirangute lõppematu karmistamine üksinda kuhugi. Vaktsineerimisega on aga probleeme kõikides maades peale Ühendkuningriigi ja Iisraeli.