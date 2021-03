Nädala nägu. Hispaanlaste Assange

Selles, et Junqueras usub südamest iseseisvusse, ei kahtle ka need katalaanid, kes eraldumisidee vastu võitlevad. Erinevalt Puigdemontist läks Junqueras sirgeselgselt Madridi kohtusse, kui keskvõim teda kutsus. Seal sattus ta otse trellide taha.

Trellide taga hoitakse Junquerast siiani. Aga ehk võiks öelda, et ta on paremas halvas seisus: teda ei aeta taga ja ta on kodumaal. Vahepeal on tema ja teised vangistatud iseseisvuslaste liidrid pääsenud Madridi kinnipidamisasutustest tagasi kodukanti Katalooniasse, kus nad on aeg-ajalt lastud vabamale režiimile: koju puhkama ja avavangla süsteemi.