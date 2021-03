Nädala nägu. Jälle üks ükssarvik

Kui varasematest ükssarvikutest on meil juba aastaid enne pikalt ja laialt kirjutatud, siis Zego kohta andis veel kolmapäeval siinsest ajakirjandusest artikleid otsida. Natuke laiemat kajastust leidis tavainimesele ehk veidi hoomamatuks jääval alal tegutsev idufirma kahe aasta eest, mil Zego sai 42 miljoni dollari suuruse investeeringu.

Siiski ei tundunud kommertssõidukite – kulleriautode, äpitaksode ja elektritõukerataste – kindlustamine ilmselt sedavõrd põnev, et Zego oleks pikemalt ajakirjanduse huviorbiiti jäänud. Nii tuligi kui selgest välk taevast teade, et uue, nüüd juba 150 miljoni dollarise rahastamisvooruga on Zego väärtus kerkinud üle miljardi dollari.