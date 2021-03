Valge vares laulab kevadlaulu ja loomad näksivad kõrvitsat

Vahepeal ilma õrritanud kevad kadus taas paksu lumevaiba alla. Tallinna loomaaia jääkarupaaril on sellest muidugi ainult hea meel. 18-aastane karuemand Friida hoiab end nüüd sagedaste suplustega vormis ja lustib jäises basseinivees mänguasjadega. Ta kasutab ära, et on väiksem ja liikuvam, ning edvistab ja narritab viis aastat nooremat hiigelkasvu peigmeespoissi Raspit vahel lausa nii, et too, kulm kipras, puhisema hakkab.