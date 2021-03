Eesti lühiuudised

Lähiajal saavad vaktsiini riigikogu ja valitsus

Terviseameti reedesel pressikonverentsil rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et neljapäevasel valitsuskabineti nõupidamisel toetati ettepanekut alustada niinimetatud strateegilise eesliini vaktsineerimisega. AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimist võimaldatakse riigikogu ja valitsuse liikmetele, riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile, riigikohtu esimehele ning Eesti Panga presidendile, teatas Stenbocki maja. Kuupäevad veel määratud ei ole. PM

Elroni juht läheb ministeeriumi kantsleriks

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab teevad riigikantselei tippjuhtide valikukomisjonile ettepaneku nimetada rahandusministeeriumi kantsleriks Merike Saks (pildil). «Merike Saks on tugev tippjuht, kelle kogemused ettevõtluskeskkonnast ja avalikust sektorist aitavad vaadata rahandusministeeriumi teemadele värske pilguga. Sama oluline on ka varasem kogemus kantslerina, mis aitab sellesse suure haardega ning vastutusrikkasse ametisse kiiresti sisse elada,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Varem Eesti Standardikeskuses, Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis juhtivatel kohtadel töötanud Saks on viimased paar aastat olnud Elroni tegevjuht. PM

1111 inimest päevas miljoni elaniku kohta keskmiselt on viimase seitsme päeva jooksul Eestis saanud positiivse koroonaproovi, mis on maailma kõrgeim näitaja.

Politsei saab piirangute eirajaid trahvida

Valitsus kiitis eile heaks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused, mis annavad politseile võimaluse piirangute eirajaid ise trahvida. Siseminister Kristian Jaani ning politsei- ja piirivalveameti kriisijuhi Vallo Koppeli sõnul muudab see järelevalve tegemise palju efektiivsemaks. «Kui see parlamendist läbi läheb, saab politsei endale ühe tööriista juurde. Politseil tekib [piirangute eirajate suhtes] õigus läbi viia väärteomenetlust. Hetkel see veel jõustunud ei ole, aga selle tulek on väga teretulnud,» selgitas Jaani. PM

Linnugripp tapab massiliselt veelinde