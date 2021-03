Infosõda (information warfare) on üks soodsamaid, kiiremaid ja tõhusamaid hübriidsõja meetodeid. Peale infosõja on hübriidsõja tavapärased komponendid (poliitiline) šantaaž, luuretegevus, küberrünnakud, kuritegevuse ärakasutamine vastase ühiskonna mõjutamiseks, majanduslik survestamine, eri- ja regulaarüksuste kasutamine, terrorism, radikaliseerimine, massirahutuste õhutamine, aktivistide kaasamine, mille eesmärk on destabiliseerida ja naeruvääristada sihtriigi sisejulgeolekut ja olulisi riiklikke funktsioone jms. Enamasti kasutatakse mitut võtet korraga.