«Ühe meie investeeringu maht jääb 200 000 kuni 500 000 euro vahele,» ütles Suomalainen. Ja kui Eesti iduinvestorid eelistavad näha juba töötavat toodet või kliente, siis Suomalainen ütles, et nad on valmis investeerima ka heasse ideesse – kui ainult inimesed idee taga on piisavalt head ja fondile tundub, et nad võivad tõesti selle ka ära teha, mida lubavad. Raha nooliv ettevõte peab olema suuteline vastama vaid ühele Suomalaineni küsimusele: mida teab see firma, mida teised ei tea, ja kuidas nad plaanivad seda teadmist ära kasutada?