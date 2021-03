Rainer Kattel: roheline raha

Pärast 2008.–2009. aasta finantskriisi on keskpangad nii Euroopas kui ka mujal massiivselt toetanud turge mitmesuguste võlakirjade soetamise kaudu, hoolimata sealjuures, milline on võlakirjade taga olevate ettevõtete ökoloogiline jalajalg. Juba enne koroonakriisi olid näiteks Euroopa keskpankade ostud võlakirjaturgudel suuremad kui riikide investeeringuid rohepöördesse. Tegemist on erakordselt massiivsete finantsvahenditega, mis saaksid radikaalselt kiirendada rohepööret Euroopas. See arusaam muudab nüüd keskpangandust.

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde on viimaste kuude jooksul korduvalt rõhutanud, et Euroopa Keskpangast peab saama rohepöörde liider. Seda on toetanud näiteks ka Saksamaa keskpanga juht Jens Weidman. Sedasorti meelemuutus on revolutsiooniline. Kui Teise maailmasõja järgsel perioodil oli tavaline, et keskpangad allusid rahandusministeeriumidele ning aitasid majanduspoliitikat ellu viia otsese sekkumise teel majandusesse, siis nüüd on pea kõikide keskpankade mandaat tunduvalt piiratum ning nad on oma otsustes sõltumatud.