Terviseamet: kiirteste ei ole keelatud kodus kasutada

Ühes väikeses Eesti kollektiivis, kus töötab ligi kümme inimest, on kokkulepe, et igal esmaspäeval enne töökaaslastega kokkupuutumist tehakse koroonaviiruse antigeeni kiirtest. Seda oli katsetatud 15 nädalat, kuni ühele töötajale andis test märku, et ta on nakatunud. Inimene läks kohe koju ning ühegi töötajaga kokku ei puutunud. Järgmisel päeval tundiski ta, et hakkab haigeks jääma ning pöördus arsti poole. Kaks päeva hiljem sai ta teha ninaneelu testi, mille tulemus oli samuti positiivne. Ent rutiinset ettevõtte poolt märgitud testi tegemata oleks ta veel mitu päeva tööl käinud.