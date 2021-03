Kui mujal maailmas on Covid-19 kiirtestid üsna laialt levinud, siis Eesti inimesed käivad koroonaviiruse kahtluse korral endiselt mööda testmispunkte. Mina olen üks nendest inimestest, kes on veel viimase hetkeni mõtelnud ja kaalunud – endal nina tatine ja kurk kibe –, kas ikka minna koroonaviiruse testimispunkti ja lasta endal ninas surkida või mitte. Seni on kohusetunne alati peale jäänud, kuid pika tiku ninna toppimine muutub üha ebameeldivamaks.