Viimase perioodi erakondade toetusprotsente jälgides võib täheldada suundumust, et Reformierakond ja EKRE koguvad järjest populaarsust, samal ajal kui kõik ülejäänud parteid eesotsas Keskerakonnaga on langustrendis. Kui nii edasi läheb, siis kujunebki meil välja kahe domineeriva erakonnaga süsteem, mida iseloomustab poliitvõitlus kahepooluselisel teljel: ühes servas liberaalid (Reformierakond), teises konservatiivid (EKRE).

Mis selles halba on? Vaadates demokraatia murenemise lugusid üle maailma, näeme, et enamikul juhtudel viib kaheparteisüsteemi teke, tsentriparteide nõrgenemine ja kasvav polariseeritus autoritaarsusesse või vähemalt eemale liberaalsest demokraatiast.

Võimalik, et ma näen olukorda hetkel ka liiga tumedates värvides. Trend, et poolehoidjaid võidavad juurde peaasjalikult vaid Reformierakond ja EKRE ning teiste parteide toetuskõverad on ninaga allapoole, võib olla ka ajutist laadi. Parlamenti lisandub järgmistel valimistel Eesti 200, Keskerakond leiab kindlama toetuspinna ning vana mitmeparteiline tasakaalustatud muster taastub. Samas, vaadates laiemaid suundumusi, on muretsemiseks siiski põhjust: vana rahvuspõhine Keskerakonna-Reformierakonna vastaseis hakkab oma mõjujõudu kaotama ning järjest enam tõstab pead liberaalsuse-konservatiivsuse lõhe, kus ühes servas on avatuma ühiskonnakorralduse toetajad ja teises üleilmastumise mõjust end üha enam ohustatuna tundvad valijad.