Erkki Bahovski: meie põlvkonna sõda?

On siiski üks aspekt, kus võrdlus sõja ja koroona vahel ei kehti. Ja see on kurb tõdemus, et sõda kujutab endast olukorda, milles üks rühm inimesi teeb teadlikult kurja teisele inimrühmale. Sõda on organiseeritud vägivald, milles jääb peale ühe poole tahe – nii nagu on selle sõnastanud preisi militaarmõtleja Carl von Clausewitz.