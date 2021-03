Gustav Suitsu luulepreemia läks Mats Traadile

Ürituse korraldaja Krista Ojasaare sõnul on see iga-aastane sündmus, kus kirjandusmuuseumi inimesed ja külalised esinevad ettekannetega eesti keele ja meele teemadel. «Püüame ettekandeid välja pakkuda nii, et need kõnetaksid just õpilasi ja õpetajaid, aga ka kõiki huvitatuid. Ettekandepäev on samuti hea võimalus tutvustada meie maja inimeste teadustööga seotud teemasid,» lisas ta.