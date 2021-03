Kultuuri lühiuudised

Rein Raamatu virtuaalsed kinoseansid

Eesti Joonisfilmi rajaja Rein Raamat tähistab saabuval laupäeval oma 90. sünnipäeva. Joonisfilmis veedetud aastate jooksul lavastas Raamat kokku 14 joonisfilmi, millest mõned tuntumad on «Lend» (1973), «Värvilind» (1974), «Kilplased» (1974), «Suur Tõll» (1980) ja «Põrgu» (1983). 15.–21. märtsini on vanameistri looming ­fookuses nii Telia, Elisa kui ka Netikino voog­edastusplatvormidel. Lisaks Eesti animamaestro loomingule pööratakse juubelinädalal tähelepanu meie naaberriikide 70.–80. aastate animatsioonipõllule. EKA TV vahendusel ­jõuavad publiku ette nii Eesti popanimatsioon, Läti ja Leedu animaklassikud kui ka vene suurmeistrite looming. 20. märtsil toimuv rahvusvaheline konverents on samuti pühendatud nii Eesti kui ka Ida-Euroopa animatsioonile.