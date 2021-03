Eelmisel aastal möödus 20 aastat tehistingimustes üles kasvatatud naaritsate vabasse loodusesse lahtilaskmisest Hiiumaal. Naaritsate pidamine Tallinna loomaaias on veelgi pikema ajalooga ja ulatub eelmise sajandi 80ndate aastate algusesse. Ka tänavu on mõneti joone tõmbamise aasta. Just nüüd kaitseb Madis Põdra oma doktoritöö, mis põhineb suuresti andmetel, mis naaritsa Hiiumaa populatsiooni kogumisel loodud, lisandub veel ka materjal, mis on tema praegu juba enam kümne Hispaanias elatud aasta jooksul sealse naaritsa kaitsetegevuse käigus kogutud.