Milton Friedman on surnud ja koos temaga arusaam, et vaba turg tuleb ilma sekkumiseta toime nii iseenda kui kogu maailma korraldamisega. Nüüd on kuulsa majandusteadlase ekslikele ideedele rajatud ja aastakümneid kestnud üleilmse majanduseksperimendi tagajärgedega toimetulekuks vaja nii valitsuste, ettevõtjate kui ka tarbijate ühiseid jõupingutusi.