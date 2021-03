Sulev Iva: kas leiad kaardilt võru keele?

Ikka veel, aastal 2021, kui keeleteaduses juba ammu vaadeldakse lõunaeestit läänemeresoome keelte vanima omaette haruna, ei näe me Eesti emakeelte kaardil teiste keelte hulgas võru keelt ega muidki lõunaeesti keeli. Neid pole pildil, ehkki rahvaloenduse järgi on võru keel oma peaaegu 75 000 oskajaga Eesti suuruselt kolmas keel ja kõikide lõunaeesti keelte oskajaid kokku on isegi üle 100 000.