Viimased kümme aastat kubernerina ametis olnud Cuomol seisab ees kaks kriisi, mis ähvardavad tema poliitilise karjääri hävitada. Neist esimene on seotud ebasündsa käitumise ja seksuaalse ahistamise süüdistustega. Teise, mõni kuu varem avalikuks tulnud skandaali keskmes on süüdistused koroonasurmade varjamises New Yorgi hooldekodudes.