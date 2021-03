Veidi üle poolesaja päeva tagasi tekkis ilma suurema kärata autotootja Stellantis. Need, kes ise autotööstuse ja -kaubandusega seotud ei ole, pole ilmselt mitte kunagi sellisest autotootjast kuulnud. Ettevõte, mille peakorter on Amsterdamis ja mis annab tööd umbes 400 000 inimesele, on esindatud enam kui 130 riigis, tehaseid on 30 riigis.