Tarmo Pikner: sajandi märksõna «varustuskindlus»

Koroonakriisis avaldub selgelt meditsiini varustuskindluse puudulikkus. Kui juba appikarje tuleb sellistelt korüfeedelt nagu Peep Talving ja Arkadi Popov – erakorraline abi on löögi all –, peab olukord olema hull. Meditsiini varustuskindluse tagamiseks on suur puudus arstidest, õdedest, põetajatest – teisisõnu, koolitatud inimestest. Ja kui uskuda perifeeria korüfeed, Tõstamaa perearsti Madis Veskimäge (ja mina usun), siis on puudus ka perearstidel töövahenditest (ridade vahelt võib välja lugeda, et ka teadmistest ja tahtmisest). Kummalisel kombel sõnastas just Veskimägi Talvingu probleemi olemuse: perearstid peaksid suutma ära lahendada paljud esmatasandi meditsiini probleemid, vähendades EMO ja eriarstide koormust. Pimesooleoperatsioon ei peaks just perearsti pädevusse kuuluma, kuid mõned lihtsamad operatsioonid küll.