Kliiniline psühholoog: vaimse tervise «eriolukord» on kestnud juba aasta

Ooli sõnul on enamikul toimunud elus suured muutused. «Elustiil on muutunud oluliselt passiivsemaks: vähenenud on füüsiline koormus, suhtlemisvõimalused ja mitmekülgne meelelahutus ning hobitegevused,» ütleb ta. Samuti on suur hulk inimesi kogenud muutusi ka tööelus: töökoormuse tõusu või langust, tööülesannete muutumist või lausa töökaotust ja -vahetust. Koos elavaid inimesi mõjutab varasemast suurem ühine ajaveetmine ja suhtlemine. «Meid mõjutavad nii ebamäärasus ja teadmatus, kontrollitunde kadumine oma elu üle kui ka isoleeritus teistest inimestest. See on mõjutanud kõiki – ka inimesi, kellel endal või kelle perekonnas ei ole olnud koroonaviirusega nakatunud inimesi, ja ka neid, kes on pealtnäha igati hästi muutustega toime tulnud. See aasta on igale inimesele mingil määral stressirohke olnud ja pikaajalisel stressil on tagajärjed meie vaimsele ja füüsilisele tervisele,» räägib Ool.